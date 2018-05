Milan, nuovo infortunio per Biglia: colpo alla schiena da Gomez

Biglia, al rientro dopo l'infortunio alle vertebre lombari, è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un fallo subito dal connazionale Gomez.

E' durata solamente 45 minuti la partita di Lucas Biglia contro l'Atalanta. L'argentino, al rientro dopo la frattura delle vertebre lombari rimediata contro il Benevento lo scorso 21 aprile, è stato costretto ad abbandonare anzitempo il campo.

Fa specie che a causare l'ennesimo infortunio al centrocampista del Milan sia stato il connazionale Alejandro Gomez, autore di un intervento a metà campo proprio ad altezza della schiena.

L'ex Lazio ha cercato per qualche minuto di restare in campo nonostante il dolore, ma alla fine non è riuscito a resistere ed ha dovuto chiedere il cambio una volta entrati all'interno dello spogliatoio. Al suo posto è entrato Montolivo.

Torna così essere a rischio la possibilità che Biglia possa essere inserito nella lista dei preconvocati dell'Argentina per il Mondiale di Russia 2018, che il commissario tecnico Sampaoli diramerà tra qualche giorno.

Proprio nei giorni scorsi lo stesso Sampaoli aveva spedito un medico sudamericano a Milanello per avere maggiore contezza delle condizioni fisiche del giocatore, considerato indispensabile nell'economia del gioco dell'Albiceleste.