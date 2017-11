Milan nella tana dell'AEK: in ballo Europa e lo stop alla crisi

Il Milan sfida l'AEK Atene per ipotecare i sedicesimi di Europa League, ma soprattutto per interrompere il momento difficile: Montella si gioca molto.

Non solo decisiva ai fini della qualificazione, ma anche per capire meglio che ne sarà di Vincenzo Montella. Milan in Grecia per sfidare l'AEK Atene, in casa rossonera è vietato sbagliare.

Il ko con la Juventus ha cancellato in un colpo solo il poker al Chievo con cui il Diavolo pareva essersi rialzato, facendo ripiombare la squadra dell'Aeroplanino nel tunnel della crisi.

Ora c'è l'Europa League, dove un colpo in terra ellenica avvicinerebbe sensibilmente o addirittura porterebbe il Milan ai sedicesimi di finale: ma al di là di ciò, servirà dimostrare che Suso e compagni sanno come rialzarsi.

I rossoneri comandano il gruppo D con 7 punti proprio davanti all'AEK fermo a 5, qualora il Rijeka (terzo a quota 3) dovesse perdere in casa contro l'Austria Vienna e il Milan vincere, il passaggio del turno avverrebbe con due turni d'anticipo.

Montella dovrebbe far riposare Suso e Kalinic dando spazio al tandem Andrè Silva-Cutrone, Montolivo rileverà l'infortunato Biglia, Locatelli scalpita per sostituire Kessiè. In difesa si rivede Bonucci dopo la squalifica in campionato.

Le probabili formazioni:

AEK ATENE (3-4-1-2): Anestis; Vranjes, Tzanetopoulos, Cosic; Bakakis, Johansson, Simoes, Helder Lopes; Lazaros; Livaja, Araujo.

MILAN (3-4-1-2): G. Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Locatelli, Montolivo, Rodriguez; Calhanoglu; Cutrone, Andrè Silva.