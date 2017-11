Milan, Montolivo non si nasconde: "Speravo di giocare di più"

18:20 Condividi Chiudi

Riccardo Montolivo non usa giri di parole per descrivere la sua situazione: "E' normale che avrei preferito giocare più minuti, rispetto le scelte".

Il Milan è chiamato al pronto riscatto dopo il pesante ko interno maturato contro la Juventus: rossoneri che giocheranno ad Atene contro l'AEK nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League, trasferta ostica e tutt'altro che scontata.

Tra i possibili titolari vi è l'ex capitano Riccardo Montolivo, autore peraltro di una doppietta nel match di qualificazione a San Siro contro lo Shkendija. Intervenuto in conferenza stampa insieme a Vincenzo Montella, il centrocampista ha parlato della sua attuale situazione: "Di solito chi parla in conferenza poi gioca (ride, ndr). Se dovessi scendere in campo darò tutto come sempre, il mio compito resta quello di farmi trovare pronto per qualsiasi evenienza".

Il minutaggio non è stato elevato: "Normale che mi sarei aspettato di giocare di più, non ci vedo nulla di strano. Il mister fa le sue scelte e le rispetto, spetta a me convincerlo che si sbaglia e meritare il mio posto in campo".

Nessuna crepa nel rapporto con Montella: "Quando le cose non vanno bene si dicono tante cose, ne ho lette molte e sinceramente non capisco come sia possibile scriverle. Con il tecnico ho avuto dei confronti normalissimi, cose che nel calcio sono all'ordine del giorno".

Bisogna risollevarsi e migliorare: "Dopo la campagna acquisti estiva si sono create grandi aspettative intorno a noi: pensavamo di avere difficoltà, magari non così tante. In campionato sono arrivati troppi passi falsi, ne usciremo solo continuando a lavorare come sappiamo".