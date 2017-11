Milan, Montella solido: "Sono battagliero, possiamo fare un filotto di vittorie"

10:43 Condividi Chiudi

Montella è fiducioso in vista di Sassuolo-Milan: "Possiamo fare un filotto di vittorie, ci credo. Non sono preoccupato ma battagliero".

Vincere per migliorare la classifica e soprattutto evitare un esonero che sarebbe paragonabile ad un fallimento: la gara tra Sassuolo e Milan si appresta ad essere decisiva per il futuro di Vincenzo Montella, sempre più in bilico dopo gli ultimi risultati negativi.

Intervenuto come di consueto in conferenza stampa, il tecnico campano ha cercato di ridare fiducia all'ambiente: "I numeri non ci danno ragione ma credo che possiamo iniziare la nostra risalita verso il quarto posto con un bel filotto di vittorie, sono battagliero e concentrato. L'Europa League mi fa stare più sereno, il campionato un po' meno. Il problema è che concretizziamo poco le tante occasioni create, serve essere più veloci sin dall'inizio dell'azione. Si migliora solo giocando con maggiore serenità".

Montella preferisce essere ottimista: "Non credo che attorno al Milan si sia creata una situazione ingiusta, questa l'avete creata voi giornalisti semmai. E' il calcio e non mi dà fastidio, magari vorrei capire se le vostre valutazioni sono state fatte guardando i numeri o le prestazioni. Dobbiamo imparare a leggere i vari momenti della partita, ancora non siamo in grado di farlo. La presenza di Han Li è molto importante per noi, gli piace approfondire la sua conoscenza di calcio".

Zero pensieri negativi sul futuro: "Non sono assolutamente preoccupato e non credo che la situazione si sia aggravata dopo queste ultime partite. La società difende il mio operato e lo stesso Mirabelli lo ha fatto prima della gara di Atene. Magari quando usate Photoshop fatelo bene: in prima pagina sono stati tolti troppi chili a Gattuso, non è così magro (ride, ndr). I giocatori hanno l'occhio della tigre, li vedo sempre con tanta voglia addosso".

Ancora qualche dubbio sull'undici titolare che sfiderà il Sassuolo: "Valuterò nell'ultimo allenamento se Kalinic giocherà oppure no. Non è detto che schiererò i giocatori che proverò nella seduta. Calhanoglu? Ha grosse qualità ma deve crescere. Non dico che gli manca la personalità, il fatto che sia propositivo mi basta per ora. Sono convinto che presto esploderà definitivamente. Rodriguez può fare il terzo centrale di difesa da sinistra, il quinto di centrocampo un po' meno. E' comunque molto duttile e questo non può che essere un bene".

"Il Milan non deve giocare per me ma soltanto per fare punti - conclude Montella - e non penso al futuro. Piuttosto guardo le foto sui giornali e sorrido. Se mi riconfermerei? Ho ancora un contratto, sono sicuro di essere in grado di portare avanti questo progetto. Sarò qui anche alla vigilia di Napoli-Milan, domani vinceremo come fatto a Verona contro il Chievo".