Milan, Maldini spiega il rifiuto: “Troppi dubbi su progetto e ruolo”

16:38 Condividi Chiudi

Paolo Maldini torna sulla scelta di non entrare nella nuova dirigenza del Milan: "Sono stato vicino al ritorno. PSG? Basta che non sia italiana".

E' già partito ufficialmente il nuovo progetto in casa Milan: dopo il closing sono già arrivati i primi tre affari praticamente conclusi con gli arrivi di Musacchio, Kessiè e Rodriguez. Paolo Maldini torna a parlare del suo ipotetico ritorno nella dirigenza del Diavolo, spiegando anche i motivi della sua scelta.

Intervistato ai microfoni di 'RMC', Maldini entra nel dettaglio del suo rifiuto alla sua ex squadra: "Come mai non sono al Milan ? Non lo so, sono stato vicino al ritorno, sia con Berlusconi, sia con i cinesi. Ho parlato con la nuova proprietà. Ho parlato con loro, ma avevo troppo dubbi sul progetto e sul ruolo che mi hanno proposto".

Dopo le numerose voci che lo accostavano ad un posto dietro le scrivanie rossonere, lo storico capitano non chiude la porta ad altre avventure: "Lavorare nel PSG? Basta che non sia un club italiano. È normale che sia così per la mia storia col Milan".

Maldini osserverà da lontano la gestione della proprietà cinese: "Sono molto curioso di vedere cosa succederà al Milan con questa nuova proprietà. Donnarumma? Uno così ne nasce ogni 20 anni, di lui se ne parla da quando aveva 12 anni".

Proiettandosi sul fronte mercato, l'ex numero 3 rossonero si sbilancia su alcuni nomi: "Verratti è un grandissimo giocatore, mi ricorda Pirlo. Se fossi il Barcellona o l'Inter lo comprerei subito. Mi piace anche Belotti".

Tra tanti successi anche qualche tentazione, Maldini ripercorre la sua carriera al Milan: "Rimpianti? Potevo firmare col Chelsea ed il Real Madrid, ma volevo sempre vincere col Milan, anche dopo le sconfitte. Se avessi dovuto cambiare maglia, sarei andato al Real Madrid, il club che più si avvicina al mio Milan".

L'articolo prosegue qui sotto

L'ex capitano ha visto transitare moltissimi campioni in maglia rossonera, alcuni però hanno fatto più fatica di altri: "Gourcuff non si è mai ambientato. Ha avuto troppe difficoltà, non ha mai imparato la nostra lingua. Succede...".