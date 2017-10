Milan in ansia per Kalinic: salta derby e AEK Atene?

Kalinic ha lasciato Milanello prima della fine dell'allenamento: la sua presenza nel derby con l'Inter è quasi impossibile, a rischio anche l'AEK.

Pessime notizie per il Milan, atteso dal sentito derby contro l'Inter, in programma domenica sera a San Siro: con ogni probabilità Vincenzo Montella dovrà fare a meno di Nikola Kalinic.

Come riportato da 'Premium Sport', l'attaccante croato ha lasciato Milanello a causa dei persistenti guai fisici (per lui problema agli adduttori) che non gli hanno permesso di scendere in campo per allenarsi, nemmeno a parte.

Difficile, se non impossibile, vederlo in campo contro l'Inter con zero allenamenti alle spalle: a questo punto appare scontato che Montella si affidi alla coppia formata da Suso ed André Silva, quest'ultimo in grande spolvero con il Portogallo nelle qualificazioni mondiali.

Stracittadina ma non solo: secondo 'Sky', l'ex bomber viola potrebbe addirittura saltare anche l'impegno di Europa League in programma giovedì prossimo contro l'AEK Atene.

Bisognerà attendere ancora un po' quindi prima di rivedere Kalinic in campo. Una buona notizia per l'Inter: i nerazzurri sono la squadra a cui l'ex Fiorentina ha segnato di più (4 reti) in Serie A, insieme al Cagliari.