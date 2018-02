Milan, il muro di Gattuso: Bonucci e Romagnoli in crescita

Gattuso ha puntato su Romagnoli e Bonucci e non li ha più messi in discussione: adesso i due sono cresciuti per rendimento e affiatamento.

E' sempre difficile subentrare a stagione in corso per un allenatore, soprattutto se stiamo parlando del Milan e la pressione è sempre altissima. Gattuso ha avuto un fisiologico momento di sbandamento nella fase iniziale del suo mandato, ma non ha mai perso le sue certezze e adesso ne coglie i frutti.

Ha trovato una squadra abituata nelle ultime gare a giocare con la difesa a tre: per due giornate l'ha mantenuta, poi ha subito capito che il Milan era costruito per giocare con la difesa a quattro e con tre attaccanti, come accadeva l'anno scorso. Proprio questo cambio di modulo e la scelta chiara e delineata sui titolari, hanno fatto la differenza.

Da quando Gattuso siede sulla panchina del Milan, in campionato, Leonardo Bonucci ha disputato 720 minuti, giocando 8 partite e non saltando nemmeno un minuto. Alessio Romagnoli, quando disponibile, è sempre stato impiegato al centro della difesa con l'ex Juventus, soprattutto dopo il definitivo cambio di modulo al 4-3-3: sono 525 i minuti con Gattuso in panchina per il classe 1995, in 6 partite disputate.

Il grande merito di Gattuso è stato quello di non aver toccato la difesa nemmeno quando le cose andavano male (ad esempio dopo le sconfitte contro Verona e Atalanta). La gerarchia è sempre stata chiara: Bonucci, Romagnoli e poi Musacchio, che infatti ha giocato solo quando l'ex Roma non è stato disponibile.

Ben diverso il discorso sotto la guida di Vincenzo Montella, con Romagnoli che ad un certo punto era anche uscito dalle rotazioni, così come Musacchio, a favore di Zapata. Adesso c'è una colonna vertebrale chiara e intoccabile per la difesa del Milan: Donnarumma, Bonucci e Romagoli.

Nelle ultime partite i due centrali sono apparsi sempre più in crescita, inanellando una serie di ottime prestazioni contro Lazio, Cagliari e Crotone. Senza contare le gare di Coppa Italia contro Inter e Lazio, che hanno fatto registrare uno zero nella casella dei goal subiti. E tanto per cambiare c'erano propio Bonucci e Romagnoli al centro della difesa...

Nell'ottimo recente periodo del Milan, infatti, la cosa che spicca di più è proprio la fase difensiva rispetto a quella offensiva (pur ovviamente cresciuta anche di conseguenza).

I rossoneri non perdono dal 23 dicembre contro l'Atalanta e da quel momento, compresa la Coppa Italia, sono arrivate quattro vittorie e due pareggi. In queste sei partite il 'Diavolo' ha subito appena tre goal. Praticamente una media da squadra di vertice, non certo da settima forza della Serie A. Ma la scalata di Gattuso è appena cominciata...