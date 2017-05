Milan, gli ex giocatori organizzano una cena per il decennale dell'ultima Champions

09:56 Condividi Chiudi

Nessuna cena sociale da parte del club, così i giocatori dell'ultimo Milan titolato in Europa hanno deciso di organizzarsi da soli. Invitato Galliani.

Il 23 maggio non può essere una data come le altre per i tifosi del Milan, soprattutto per i più giovani. In quel giorno del 2007 la squadra rossonera alzò al cielo la sua ultima Champions League, in quella notte indimenticabile ad Atene contro il Liverpool, che solo due anni prima era stato artefice dell'incubo di Instanbul.

Secondo quanto riporta 'Il Corriere della Sera', inizialmente il Milan stava organizzando un pranzo con alcuni giocatori protagonisti delle ultime Champions League rossonere, ma poi, non si sa il perché, l'organizzazione è fallita.

I giocatori del 2007 allora hanno deciso di fare da soli, organizzando una cena speciale. Soprattutto gli italiani si sono attivati per mettere in contatto tutti gli altri compagni e invitare anche Adriano Galliani. Tra l'altro sarà l'occasione per ricordare una grande stagione, sfociata anche nella vittoria della Supercoppa Europea e del Mondiale per club.

Non mancherà naturalmente Pippo Inzaghi, che di quell'annata fu l'assoluto pratogonista, soprattutto con la doppietta di Atene. Mancheranno quasi sicuramente i giocatori che attualmente sono negli Stati Uniti: Pirlo, Kakà e Nesta.