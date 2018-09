Milan, Gazidis vicinissimo: sarà il nuovo amministratore delegato

Sta per completarsi il quadro societario del Milan: il manager dell'Arsenal Ivan Gazidis è ormai ad un passo, sarà il nuovo amministratore delegato.

Mancava l'ultimo tassello nel puzzle del nuovo Milan targato Elliott, ma sembra arrivato il momento dell'ultima nomina in casa rossonera. La firma di Ivan Gazidis, manager dell'Arsenal, sembra sempre più vicina per quanto riguarda il ruolo di amministratore delegato.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il Milan sta stringendo i tempi per riempire la casella vuota della dirigenza: l'imminente pianificazione della strategia per il Fair Play Finanziario con la UEFA impone una certa fretta e una figura come Gazidis potrebbe rivelarsi decisiva.

Il manager di Johannesburg andrebbe ad occuparsi della parte amministrativa e finanziaria del club: Scaroni aveva dichiarato di voler annunciare il nuovo ad dopo le vacanze estive e sembra arrivato il momento di completare il volto del nuovo Diavolo.

Gazidis si è distinto fin qui come abile direttore esecutivo dei Gunners, che anche grazie al suo operato hanno raggiunto il sesto posto nella classifica dei club con fatturato più alto. Un ulteriore passo verso la ricostruzione di un Milan che fin troppo è stato lontano dai palcoscenici importanti.