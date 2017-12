Milan, Gattuso studia il doppio regista: Montolivo con Biglia, fuori Kessié

Gattuso negli ultimi allenamenti ha provato Montolivo accanto a Biglia, a rischiare il posto è Kessié. Tutto deciso in difesa e attacco.

Prima la qualità. Gennaro Gattuso, ricordato da tutti i tifosi italiani per la grinta e il temperamento più che per le doti tecniche, da allenatore del Milan sembra pronto a stupire.

Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' infatti il nuovo tecnico rossonero, in vista della trasferta di Benevento, ha provato a lungo un 3-4-3 col doppio regista.

L'idea di Gattuso insomma sarebbe quella di confermare Montolivo, titolare nell'ultima di Montella più per necessità che per scelta, e affiancargli Lucas Biglia.

In quel caso ovviamente a pagare un po' a sorpresa sarebbe Frank Kessié, giocatore che peraltro ricorda molto proprio il Gattuso calciatore e sul quale l'allenatore calabrese ha speso belle parole durante la sua prima conferenza stampa.

La sensazione però è che l'ex Atalanta, al momento, sia lontano dal top della forma e Gattuso sa come per uno come Kessié la condizione fisica sia fondamentale.

Per il resto il primo Milan di Gattuso, a meno di problemi dell'ultima ora, sembra già fatto: davanti a Donnarumma difesa a tre con Bonucci, Romagnoli e uno tra Zapata e Musacchio (favorito il primo) mentre sulle fasce agiranno Abate e Ricardo Rodriguez.

In attacco infine fiducia al tridente in cui la prima punta dovrebbe essere ancora Kalinic, preferito a Cutrone e Andrè Silva, con Suso e Bonaventura di nuovo nel ruolo da esterni offensivi in cui hanno fatto tanto bene la scorsa stagione. Basterà per risvegliare il Diavolo?