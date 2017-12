Milan, Gattuso sincero: "I nuovi non stanno dando ciò che potrebbero"

18:12 Condividi Chiudi

Gennaro Gattuso alla vigilia di Rijeka-Milan: "L'anno scorso Kessié e Kalinic avevano un altro passo. Siamo qualificati, ma la maglia va rispettata".

Dopo il Benevento, il Rijeka. Non è l'Europa dei grandi che conosceva quando giocava, ma è pur sempre Europa. E dunque un po' di emozione Gennaro Gattuso, alla prima da allenatore del Milan fuori dall'Italia, la proverà.

"Per la classifica non conta niente - dice il tecnico rossonero nella conferenza stampa di vigilia - ma a livello mentale ci serve una grande prestazione. Domani scenderà in campo chi ha giocato meno, per cui voglio che i giocatori mi mettano in difficoltà. Andare in Europa con la maglia del Milan significa avere rispetto".

Sulla questione dei carichi di lavoro più pesanti: "Dopo il Torino il Milan è la squadra che in A corre meno di tutti. Non è un caso. Ora dobbiamo andarci piano, senza caricare troppo per non rischiare che i giocatori si facciano male. I ragazzi ci stanno mettendo voglia".

Come detto, sarà la sua prima sulla panchina del Milan lontano dall'Italia: "Sarà emozionante, come è stato emozionante il debutto di Benevento", dice Gattuso, che motiva la scelta di aver lasciato vari titolari a Milano con un "devono lavorare e recuperare".

"Cosa mi aspetto dai miei giocatori? Che mettano in pratica quello che stiamo provando in settimana e che abbiano voglia di soffrire - prosegue il tecnico - Voglio vedere un senso di appartenenza, senza dare l'idea di aver paura. Dimostrare che quella paura è stata una coincidenza".

Domani sera, come da previsioni, giocherà Gabriel Paletta in difesa: "Si sta allenando con grande voglia, è un giocatore del Milan. Non ci sono regali da parte mia: si sta allenando bene ed è giusto scherarlo per dargli minuti".

Una battuta su Lucas Biglia, molto deludente: "Non è al 100%, deve migliorare, ma domani giocherà. Lui come Locatelli (presente accanto a lui in conferenza, ndr)". In generale, "i nuovi non stanno dando quello che potrebbero dare. Ad esempio Kessié e Kalinic, che l'anno scorso avevano un passo diverso. Nei momenti di difficoltà diamo la sensazione di non essere brillanti".

Proprio Kalinic ha finalmente segnato a Benevento: "Speriamo si sia sbloccato. Ieri l'ho visto pimpante, aveva una grande voglia. Lo vedo tranquillo, ci può dare tanto ma come tutti gli altri giocatori".

Chiusura con l'ormai celeberrimo goal subìto da Alberto Brignoli al Vigorito: "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Stavamo marcando a zona, non a uomo, essendo una punizione e non un calcio d'angolo. Lì il giocatore che sbaglia è Abate: se fa un passo in avanti forse quella palla la prende". Schietto, ancora una volta.