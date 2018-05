Milan-Fiorentina, le pagelle: Calhanoglu accende San Siro, male Pezzella

Nel Milan spiccano le prestazioni di Calhanoglu e Cutrone, bene anche Kalinic e Bonaventura, non brilla Bonucci. Nella Fiorentina male la difesa.

MILAN

DONNARUMMA 6: Non sembra sereno dopo gli errori delle ultime settimane ma è incolpevole sul goal di Simeone.

CALABRIA 6,5: Spinge con costanza sulla fascia destra, facendosi apprezzare per il consueto impegno.

BONUCCI 5,5: Pesa sul suo giudizio l’errore che propizia il vantaggio della Fiorentina, un sanguinoso pallone perso a centrocampo in uscita.

ROMAGNOLI 7: Lui non sbaglia nulla, tornando sui livelli di rendimento raggiunti prima dell’infortunio.

RODRIGUEZ 5,5: Si fa sfilare Simeone alle spalle in occasione del goal, è ancora una volta troppo impreciso al cross.

KESSIE’ 7: I muscoli di questo Diavolo sono quelli dell’ivoriano, che corre, lotta, recupera palloni e si propone con continuità in fase offensiva: tra i migliori.

LOCATELLI 6: Pochi errori, tanti palloni recuperati ma da lui ci si aspetta più qualità nelle letture di gioco.

BONAVENTURA 7: Molto propositivo, non sempre impeccabile nelle scelte ma il goal del 5-1 è un capolavoro da vedere e rivedere. (85’ TORRASI sv)

CUTRONE 7,5: Gioca fuori ruolo, da ala destra, ma realizza un goal da 9 puro, attaccando il primo palo con un movimento da vero bomber. Regala il bis nella ripresa facendosi trovare ancora una volta pronto sull’assist di Calhanoglu. (70’ ANDRE’ SILVA 6: Entra quando il Milan abbassa i giri ma non sfrutta l’unica occasione a disposizione)

KALINIC 7: Il grande ex della sfida lascia il segno con un goal di puro opportunismo, il sesto della sua non indimenticabile stagione. (78’ ANTONELLI sv)

CALHANOGLU 8: C’è la firma del turco sul sesto posto del Milan: accende San Siro ad ogni tocco, segna il suo primo goal su punizione in rossonero e regala un assist al bacio a Cutrone dopo una giocata da top player.

FIORENTINA

SPORTIELLO 5,5: Prende goal sul suo palo da Calhanoglu, esce all’intervallo anche a causa dei postumi di uno scontro con Kessié. (46’ DRAGOWSKI 5,5: Non fa meglio del compagno, subendo due goal nel giro di pochi minuti)

MILENKOVIC 5: Non si salva nessuno nella difesa viola, neanche il giovane serbo, al quale non basta il fisico per fermare gli attaccanti rossoneri.

PEZZELLA 4,5: Una delle peggiori prestazioni del centrale argentino, oggi anche capitano, da quando è a Firenze, si fa anticipare ingenuamente da Cutrone in occasione del 2-1. (46’ BRUNO GASPAR 5,5: Lui ama più spingere che difendere ma di fatto non si vede mai nella metacampo rossonera)

VITOR HUGO 6: Mezzora senza grosse sbavature prima di lasciare il campo per un problema fisico. (28’ OLIVEIRA 4,5: Si fa ubriacare da Calhanoglu sul 2-1, soffre ogni qual volta il Milan attacca dal suo lato)

BIRAGHI 4,5: Male anche il laterale mancino, che tocca tanti palloni ma non è mai incisivo al cross. In ritardo in occasione del goal del 4-1 di Cutrone.

DABO 5,5: Tanta fisicità e poco altro nella prestazione del centrocampista francese.

CRISTOFORO 5: Chiamato a sostituire Badelj, fa rimpiangere il croato con una prova scialba.

BENASSI 5: Anche lui corre spesso a vuoto, si sacrifica ma senza riuscire a dare un contributo concreto.

SAPONARA 5: Praticamente mai in partita, tanti errori e nessuna giocata degna di nota.

CHIESA 6,5: Tra i pochi a salvarsi nel disastrosa pomeriggio dei viola, l’assist per il goal di Simeone impreziosisce la sua pagella.

SIMEONE 6,5: Bomber vero, colpisce di fatto all’unica vera palla goal capitatagli tra i piedi, confermandosi freddissimo sotto porta.