Milan, ecco Bakayoko: "Gattuso simile a Conte, voglio vincere"

Giornata di presentazione al Milan, con le parole di Bakayoko, Laxalt e Castillejo. Ecco le parole dei tre nuovi arrivati in rossonero.

Non ci saranno colpi nell'ultimo giorno di calciomercato per il Milan. In casa rossonera è già stato tutto fatto e oggi si presentano i nuovi acquisti dell'ultima settimana, ovvero Bakayoko, Laxalt e Castillejo.

L'ex centrocampista del Chelsea, Tiémoué Bakayoko , si presenta così al Milan: "Simile a Desailly? Non credo, lui era più un difensore, io più centrocampista. Spero però di avere il suo stesso successo, lui è stato un giocatore importante al Milan e spero anch'io di dare il mio contributo, voglio vincere qui".

Il francese commenta invece così le prime impressioni su Gattuso: "Mi sembra come Antonio Conte, si sente proprio la passione. Ho imparato molto da lui, penso sia più facile per me adesso adattarmi al campionato italiano, sono molto contento di essere qui".

Tocca poi a Samu Castillejo , che ha già le idee ben chiare: "Sono molto contento, sono attorniato da campioni, non vedo l'ora di cominciare. Cercherò di onorare al massimo la maglia numero 7 del Milan. Concorrenza con Suso? Lui è un riferimento per tutti qui, dai giocatori ai tifosi. Sarà un piacere".

Poi un aneddoto per l'ex Villarreal: "Sono venuto a San Siro quando avevo 12 anni, è stata l'unica volta che ho visto lo stadio. Ho un ricordo indelebile di quello che ho vissuto come ambiente, di quello che ho visto".

Indine tocca a Diego Laxalt , che parte dalla scelta fatta in queste ultime ore: "C'è stato qualche discorso con lo Zenit in questa sessione, ma appena è arrivato il Milan non ho avuto nessun dubbio. Il mio ruolo lo deciderà Gattuso, sono a disposizione in tutte le zone del campo".

Poi l'ex Genoa ha parlato anche del suo passato all'Inter: "Adesso sono al Milan e penso a fare bene qui, il mio percorso è stato ottimo perché mi ha portato fino a qui, dove volevo essere".