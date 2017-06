Milan, Donnarumma e quel rigore al 97': “Dato dallo Juventus Stadium”

Gianluigi Donnarumma ricorda a 'GQ' quel rigore subito in Juventus-Milan: "Situazione borderline, ma lo Stadium mette una pressione incredibile".

In un mercato fatto di tante certezze, Gianluigi Donnarumma rappresenta l'unico grande dubbio in casa Milan: dopo l'offerta fatta per il rinnovo, la società aspetta la risposta del suo baby fenomeno, che ora si racconta e ripercorre le fasi più significative dei suoi primi mesi da protagonista.

Il momento di maggior rabbia è stato sicuramente il 2-1 subito al 97' da quel rigore di Dybala contro la Juventus, discusso tra mille polemiche. Donnarumma ricorda quegli attimi ai microfoni di 'GQ': "Mezz’ora dopo la partita Dybala è venuto a cercarmi nello spogliatoio. È stato intelligente ad aspettare un po’: come ricorderà, al fischio finale io ero fuori di me dalla rabbia, non so come avrei reagito a un suo approccio. Mezz’ora dopo, invece, era tutto sbollito: mi si è avvicinato col suo sorriso simpatico, mi ha dato il cinque e ha detto “ora stiamo uno a uno”. Segno che il rigore di Doha non gli era andato giù, almeno fino a quella sera. La perdita del controllo non mi è piaciuta, ho cominciato a lavorarci".

Donnarumma dice la sua in merito al rigore assegnato, sul quale secondo lui il clima dello Stadium ha avuto un grosso peso: "In realtà, visto e rivisto credo si debba parlare di rigore borderline, una situazione in cui qualsiasi decisione non sarebbe stata scandalosa. Mi sono fatto però l’idea che a fischiarlo sia stato lo stadio, perché quello della Juve mette una pressione incredibile: l’acustica è stata evidentemente studiata, perché l’onda sonora che ti arriva addosso è incredibile. Doha è stato il mio primo incontro con la vittoria, una cosa meravigliosa, e l’attimo del rigore parato a Dybala è il momento perfetto della mia vita, fin qui".

Donnarumma ricorda anche il giorno del suo esordio contro il Sassuolo: "Ero molto imbarazzato, volevo papà e mamma allo stadio... Stavolta non mi sarei messo a piangere, ma li volevo assolutamente a San Siro. Poi, però, si trattò di entrare nello spogliatoio con tutti i compagni che mi facevano i complimenti e mi rassicuravano".

Il giorno del 'sorpasso' sul collega Diego Lopez con tutto l'imbarazzo di un ragazzo non ancora maggiorenne: "Io aspettavo di incrociare lo sguardo di Diego, che mi aveva sempre trattato bene e adesso finiva in panchina perché ero stato promosso io. Mi chiedevo se fosse giusto andare da lui o no... Insomma, grave imbarazzo. Risolto da lui al momento di entrare in campo, è venuto ad abbracciarmi e mi ha detto all’orecchio 'fai vedere di cosa sei capace e li conquisterai tutti, io lo so’'.

Tra i modelli di Donnarumma c'è sicuramente il compagno di Nazionale Buffon: "E' un mito, il classico tipo che riesce a farsi voler bene da tutti. Tiene su l’ambiente, a me ha dato un sacco di consigli. Quando ci alleniamo insieme cerco di rubargli i segreti del mestiere, perché tecnicamente è fantastico".

Donnarumma ha svelato qualche indizio sul proprio futuro, ma i tifosi rossoneri restano in attesa dell'epilogo di quella che sta diventando una vera e propria telenovela sul fronte rinnovo.