Milan, diktat Gattuso: no alle due punte e alla difesa a 3, si riparte da Kalinic

L'1-1 contro il Sassuolo ha convinto Gattuso: secco no alle due punte dall'inizio, sarà Kalinic l'uomo su cui puntare in attacco. Niente difesa a tre.

Le speranze di raggiungere quantomeno il quarto posto che vale la Champions si sono affievolite notevolmente dopo il deludente pareggio interno contro il Sassuolo, risultato che non può fare comodo al Milan dopo lo 0-0 nel derby.

Dal match con i neroverdi sono emerse delle indicazioni tattiche importanti che spingeranno Gennaro Gattuso a prendere scelte diverse in questo finale di stagione, decisivo per blindare almeno l'accesso all'Europa League dagli attacchi di Fiorentina, Atalanta e Sampdoria.

Il tecnico rossonero sembra intenzionato ad abbandonare la difesa a tre, così come l'attacco a due punte: per quest'ultimo caso però non si tratterebbe di una soluzione permanente ma, eventualmente, da adottare a gara in corso e non dal primo minuto, soltanto attraverso un 4-4-2.

Il modulo con tre difensori (precisamente un 3-3-4) visto nella ripresa dell'ultima gara non ha convinto pienamente tifosi e addetti ai lavori, tanto che lo schieramento base su cui lavorare sarà il classico 4-3-3, con l'utilizzo di un solo attaccante tra i tre a disposizione.

Del resto lo stesso Gattuso aveva ammesso i suoi errori: "Ho fatto un po' di casini con questa disposizione, ho reso la vita più facile al Sassuolo. Poi con Kessié e Rodriguez che sono diventati terzini le cose si sono parzialmente sistemate".

Contro il Napoli salgono a dismisura le quotazioni di Nikola Kalinic, subentrato dalla panchina e subito decisivo con il goal dell'1-1 che ha evitato la sconfitta: il croato sembra essersi ritrovato dopo un periodo nero, contraddistinto da prestazioni pessime ma anche da problemi fisici che ne hanno frenato l'ascesa.

Piccola bocciatura quindi sia per Cutrone che André Silva, i quali avevano sorpassato l'ex Fiorentina nelle gerarchie di Gattuso, salvo poi tornare nuovamente indietro come avvenuto ad inizio stagione.

L'ennesimo cambio di idee, alla ricerca di una stabilità necessaria per chiudere il campionato nel migliore dei modi e per svoltare a livello realizzativo: con 43 reti il Milan ha il decimo attacco della Serie A, di fronte a ben 426 tiri (terzo dietro Napoli e Roma). Non proprio il massimo.