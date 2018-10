Milan, cuore Gattuso: "Mi sento presidente, magazziniere e tanto altro"

Gennaro Gattuso intervistato dall'UEFA: "Ogni volta che mi siedo in panchina sento un peso enorme. Sento la pressione, non è facile".

Finalmente la luce in fondo al tunnel: le quattro reti inflitte al Sassuolo hanno rialzato il Milan, disperatamente alla ricerca di una vittoria che sembrava non voler arrivare. Chiaro ossigeno anche per Gennaro Gattuso, messo sotto pressione dai risultati negativi che hanno fatto tornare d'attualità il nome di Antonio Conte per la panchina rossonera.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il tecnico calabrese può respirare in attesa del secondo impegno di Europa League che vedrà il Milan ospitare l'Olympiacos: l'obiettivo sarà quello di bissare i tre punti arrivati all'esordio col Dudelange, in modo da mettere una bella ipoteca sul passaggio del turno.

Intervistato dal sito ufficiale dell'UEFA, Gattuso ha rilasciato una vera e propria dichiarazione d'amore per la società meneghina: "Considerati tutti gli anni passati qui da giocatore, ed ora da allenatore, questa è una famiglia per me. Sono cresciuto tra i milanisti e ho sempre fatto il tifo per questi colori".

Allenatore, presidente, magazziniere...



Gennaro Gattuso si sente tutto per l'@acmilan...

...e l'@acmilan è tutto per Gennaro Gattuso pic.twitter.com/MZdi1kyTwH — La UEFA (@UEFAcom_it) 2 ottobre 2018

Nonostante questo, le responsabilità sono tante e vanno rispettate: "Per me è sempre stato un sogno essere qui. C'è solo un ma: sia da giocatore che da tecnico sento una pressione incredibile. Le partite le sento molto e non è mai semplice. Ho tante responsabilità addosso".

Fosse per lui, si renderebbe utile anche in un altro ruolo: "Quando lavoro per questa società mi sento presidente, magazziniere e tanto altro".