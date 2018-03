Milan-Chievo: probabili formazioni, orario e dove vederla in Tv e streaming

05:20 Condividi Chiudi

Contro un Chievo in crisi profonda, Gattuso vuole dar continuità al gran percorso del campionato. Il Milan sogna ancora la Champions.

Il Milan vuol proseguire sullo splendido cammino intrapreso in campionato. Di fronte, un Chievo clamorosamente crollato fino a pochi centimetri dalla zona retrocessione.

DOVE E QUANDO

La partita tra Milan e Chievo andrà in scena allo stadio San Siro di Milano domenica 18 marzo 2017. Calcio d'inizio alle 15,00.





DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Milan-Chievo sarà visibile sulla piattaforma satellitare Sky, sui canali Sky Sport 1, Sky Sport Mix e Sky Calcio 1, e sulla piattaforma Mediaset Premium, sul canale Premium Calcio 1. Sarà inoltre possibile la visione del match in streaming su laptop, smartphone o tablet, tramite SkyGo per gli abbonati Sky e Premium Play per gli abbonati Mediaset.

PROBABILI FORMAZIONI

Gattuso ha il problema terzino destro: out Conti, Abate e probabilmente Calabria, in quella posizione potrebbe giocare uno tra Zapata e Borini. Dubbio sul modulo, tra 4-3-3 e le due punte, sicuro il rientro tra i titolari di Bonaventura dopo il turnover di Londra. Verso una maglia dal 1' Kalinic.

Nel Chievo è in dubbio Meggiorini, non al meglio: pronti Pucciarelli e Giaccherini, con quest'ultimo favorito, a supporto di Inglese. Per il resto, la formazione non dovrebbe discostarsi da quella che ha perso il derby contro il Verona.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu.

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Inglese.