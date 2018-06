Milan, chi è Rocco Commisso: imprenditore tra calcio e media

21:19 Condividi Chiudi

Il patrimonio di Rocco Commisso, già proprietario dei New York Cosmos, è stimato in circa 4,3 miliardi di dollari: ora la corsa verso il Milan.

Potrebbe essere a tinte americane il futuro del Milan: negli ultimi giorni infatti è iniziata la trattativa con Rocco Commisso, proprietario dei New York Cosmos.

Un nuovo modo di vedere la Serie A: scopri l'of

IL PATRIMONIO

Rocco Commisso è un imprenditore italo-americano emigrato a soli 12 anni negli USA da Marina di Gioiosa Ionica: è il proprietario di Mediacom, il quinto gruppo di tv via cavo d'America con sede a Chetster. Un patrimonio stimato di circa 4,3 miliardi di dollari e circa 4 mila dipendenti.

Commisso aveva anche lavorato in precedenza alle Cablevision Industries in qualità di CFO: prima di entrare nel mondo della tv via cavo aveva lavorato nel settore bancario.

LO SPORT

Commisso è attualmente proprietario dei New York Cosmos, la squadra che negli anni '70 cercò di lanciare il soccer negli USA e che attualmente milita nella NASL statunitense: una società prestigiosa che ha visto giocare con la propria maglia giocatori del calibro di Pelè, Beckenbauer e Chinaglia. Dopo averlo salvato dal secondo fallimento, l'imprenditore italo-americano ne è diventato proprietario di maggioranza l'11 gennaio del 2017, evitando dunque che la squadra finisse in divisioni inferiori.

IL MILAN

Solo ieri la famiglia Ricketts aveva fatto irruzione nello scenario rossonero, ma oggi la pista più calda sembra quella portata avanti da Goldman Sachs su Rocco Commisso: David Han Li è a New York ormai da giorni con legali e advisor finanziari al seguito per proseguire le trattative.

Sono ore caldissime per il futuro societario del Milan: il patron dei New York Cosmos sembra essere attualmente in vantaggio per entrare a far parte del club. Nulla verrà definito entro questa settimana: Commisso ha già visionato i conti rossoneri e sta provando a portare a termine la trattativa prima dei 10 giorni entro cui il Diavolo deve restituire i 32 milioni versati da Elliot.

GLI INTERESSI

La passione per il calcio ha portato Commisso a tentare il colpaccio nell'estate del 2017, quando tentò di convincere addirittura Francesco Totti al trasferimento nei suoi New York Cosmos offrendo 2 milioni di euro e ogni tipo di benefit: biglietti aerei, una villa e svariate entrate derivanti da pubblicità.

Un anno fa non nascondeva il suo tifo passato per la Juventus "perchè a fine anni '50 vinceva": dalla passione per la musica, coltivata nel Bronx di New York, alla voglia di cambiare il calcio americano perchè "il soccer non ha promozioni e retrocessioni, non c'è meritocrazia in campo. Voglio solo aggiustare le cose, nulla più". Ora la grande occasione Milan, per aggiustare una situazione che sta diventando fin troppo delicata per i tifosi rossoneri.