Milan, chi è la famiglia Ricketts: finanza, sport e politica

07:35 Condividi Chiudi

Il patrimonio dei Ricketts, già proprietari dei Chicago Cubs, è stimato in 2,4 miliardi di dollari. Ora l'obiettivo è rilanciare il Milan.

C'è un nome nuovo per il futuro del Milan. I tifosi rossoneri infatti presto potrebbero dover imparare a conoscere la famiglia Ricketts che ha ufficializzato il suo interesse a rivelare le quote del club per riportarlo ai fasti di un tempo con un progetto a "medio-lungo termine".

Un nuovo modo di vedere la Serie A: scopri l'offerta!

IL PATRIMONIO

L'anno scorso la rivista 'Forbes' ha valutato il patrimonio della famiglia Ricketts in 2,4 miliardi di dollari che li fa piazzare al 66simo posto tra i più ricchi degli USA. Joe Ricketts ha creato TD Ameritrade, di cui Tom è direttore (oltre che fondatore di Incapital), una società di brokeraggio on line controllata al 41% da una banca di Toronto. L’anno scorso ha avuto un giro d’affari da 3,7 miliardi di dollari con un utile da 1,4 miliardi.

LO SPORT

Nel 2009 la famiglia Ricketts ha acquistato i Chicago Cubs del baseball per 875 milioni di dollari tornando a vincere sette anni dopo. Un'impresa storica che non riusciva addirittura dal 1908 e centrata grazie a Tom Ricketts che ha scelto personalmente general manager e allenatore. Secondo alcune voci adesso i Ricketts potrebbero mettere le mani anche sui Chicago Fire, società di MLS che non vince da troppe stagioni. Proprio come il Milan.

IL MILAN

La famiglia Ricketts ha manifestato l'interesse per il Milan con un comunicato: "La famiglia Ricketts (non solo Tom) è interessata ad acquisire uno stakeholder di controllo nell'AC Milan. Mentre Tom è la persona di riferimento, l'intera famiglia e le intere risorse finanziarie della famiglia sono coinvolte in questa vicenda, proprio come la proprietà dei Cubs.

La famiglia Ricketts ha portato un campionato ai Chicago Cubs attraverso investimenti a lungo termine ed essere stati grande supporto per il club, lo stadio, i tifosi e la città. Porterebbero lo stesso approccio al Milan. (Non ci sarebbero modifiche rapide ma investimenti a lungo termine per assicurare un successo duraturo)".

GLI INTERESSI

I tre fratelli di Tom e il padre Joe (che ha sostenuto la campagna elettorale di Donald Trump con una ricca donazione) si sono spesso esposti politicamente per i repubblicani mentre la sorella Laura, avvocato e lesbica dichiarata, ha appoggiato Obama ed è un'attivista per i diritti dei gay. Il fratello Pete inoltre è Governatore del Nebraska dal 2015.