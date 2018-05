Milan a caccia dell'Europa: con l'Atalanta sarà spareggio

06:36 Condividi Chiudi

Milan atteso da un vero e proprio spareggio sul campo dell'Atalanta: in palio l'Europa League, e poco importa se dovesse arrivare col 7° posto.

Vincendo la Coppa Italia, il Milan avrebbe chiuso definitivamente i conti per la qualificazione in Europa League: il pesante ko di Roma ha però spostato ogni discorso al campionato, dove i rossoneri dovranno affrontare prima l' Atalanta a Bergamo e poi la Fiorentina a San Siro.

Guarda caso proprio le due contendenti principali, il che fa di queste due gare degli spareggi da non sbagliare nella maniera più assoluta. A partire dal match contro i nerazzurri di Gasperini, che all'andata seppero far male ai rossoneri grazie alle reti di Cristante e Ilicic.

Allo stadio 'Atleti Azzurri d'Italia' sarà battaglia vera, motivo per cui Gattuso si affiderà ad un Milan nettamente più esperto rispetto alle ultime uscite: spazio dunque ad Abate , Biglia e Kalinic , pronti a prendere il posto di Calabria, Locatelli e Cutrone.

Il centrocampista argentino in particolare stringerà i denti per questo appuntamento, nonostante le due vertebre rotte il 21 aprile contro il Benevento: per lui si era parlato addirittura di Mondiale sfumato, ora è già arruolabile e a disposizione.

Servirà un grosso sacrificio da parte di tutti per conquistare in ogni modo l'Europa League, anche attraverso il settimo posto che significherà iniziare la stagione in netto anticipo, con la disputa di ben tre turni preliminari tra la fine di luglio e quella di agosto.

Questo è in sostanza il pensiero di Gattuso, espresso a chiare lettere in conferenza stampa: " Piuttosto che rimanere a casa preferisco giocare in Europa, anche se si gioca una volta a settimana. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo, se le cose non dovessero andare bene ci rimetterò io e magari tornerò a lavorare in pescheria. Io però ho la testa dura e continuerò a fare questo lavoro che amo".

Queste le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante, Gomez; Barrow.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu.