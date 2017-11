Mertens, rimpianto Barcellona: "Mi volevano, avessi saputo dell'addio di Neymar..."

Mertens: "Il Barcellona mi voleva, ma dopo un anno così a Napoli non volevo fare panchina. Avessi saputo che Neymar andava via...".

Dai taccuini del giornale belga Het Laatste Nieuws il bomber del Napoli Dries Mertens si lascia andare a qualche confidenza riguardo quello che avrebbe potuto essere il suo futuro, lontano dagli azzurri.

L'idolo del San Paolo ammette di non avere alcun pensiero d'addio, ma di essere stato molto vicino al Barcellona la scorsa estate. "Al momento un trasferimento non è all'ordine del giorno. C'è stato un piccolo interesse del Barcellona nei miei confronti, ma sarei stato una riserva e dopo un anno così bello a Napoli non volevo sedermi nuovamente in panchina".

E di avere qualche piccolo rimpianto. "Avessi saputo che Neymar sarebbe partito...Vedendo chi ha giocato a sinistra negli ultimi mesi penso che forse avrei potuto essere anche io lì. Anche perchè successivamente hanno pagato 100 milioni di euro per altri giocatori".