Matuidi ci scherza: "Felice alla Juventus, anche con i miei piedi quadrati"

Blaise Matuidi ha parlato in conferenza stampa, dal ritiro della Francia: "La Juventus è un club vincente, sono orgoglioso di poter farne parte".

Forse non tutti si aspettavano un Blaise Matuidi così fondamentale nel progetto Juventus dopo pochi mesi dal suo arrivo. Non è un giocatore alle prime armi, certo, ma Allegri ha sempre inserito i nuovi acquisti molto lentamente. Per lui la storia è stata nettamente diversa.

Impegnato con la Francia per la sosta delle Nazionali, Matuidi ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della selezione. Queste sono state le sue parole: "Sono molto contento di essere alla Juventus. Mi sento bene e sono in un club con grande ambizione e con una storia vincente".

Il centrocampista francese continua ad elogiare la squadra, scherzando anche su di sé: "Giocare sia con il Paris Saint-Germain che con la Juventus non è da tutti. Sono orgoglioso di questo e ci sto bene, anche con i miei piedi quadrati. Ma evidentemente ho le qualità giuste per essere in una squadra così vincente".

La Juventus spera solo che Matuidi torni perfettamente in forma dalla Nazionale francese, visto che a centrocampo la coperta è molto corta, con le assenze di Pjanic, Khedira e Marchisio.