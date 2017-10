Mattiello e i campioni della Juventus: "Livello altissimo, Pirlo era il migliore"

12:37 Condividi Chiudi

Federico Mattiello pronto a rilanciarsi dopo essersi messo alle spalle due terribili infortuni: "Spero che per me questa sia una rinascita".

Quella di Federico Mattiello è stata una carriera che sin qui gli ha riservato gioie, ma anche non pochi dolori. Approdato giovanissimo alla Juventus, nel corso della sua esperienza in prestito al Chievo, per due volte nel giro di pochi mesi si è infortunato in maniera molto grave: prima una frattura esposta di tibia e perone e poi un frattura composta alla stessa gamba.

Due stop pesantissimi per un ragazzo che però non si è mai arreso e che, intervistato da Tuttosport, ha svelato: “Ho vissuto momenti duri, però tutti mi sono stati vicini. E mi sono ripreso alla grande grazie alla Juve. Quando ero al Chievo e mi feci male furono loro a prelevarmi da Verona e portarmi a Torino per le cure del caso e l’operazione. Nessun club Ë organizzato meglio dei bianconeri”.

Mattiello, in questa stagione, è ripartito dal prestito alla SPAL: “E’ un anno in cui spero di trovare la continuità giusta, giocando spesso per dimostrare il mio valore. Vedremo, ma spero tanto che per me sia una rinascita”.

Il giovane esterno ricorda i suoi allenamenti con i campioni della Juventus: “Il livello era altissimo e anche solo a guardar lavorare i migliori sentivi di essere un uomo fortunato. Io mi sento un privilegiato. Vuole sapere chi mi ha impressionato di più? Pirlo, il migliore”.