Materazzi non dimentica: prende in giro Zidane su Instagram

A 12 anni dal celeberrimo scontro Zidane-Materazzi, l'ex Inter ripesca l'episodio: foto davanti a un'opera d'arte che ripropone la testata.

Campione di tutto nelle due precedenti stagioni, Zinedine Zidane sta vivendo un'annata complicatissima: il suo Real Madrid non gira, è quarto in Liga e deve sopportare l'idea di veder trionfare il Barcellona. E a girare il dito nella piaga, ecco Marco Materazzi.

I rapporti tesi tra i due sono più che noti: risalgono al celeberrimo 9 luglio 2006, il giorno in cui l'Italia si laureava per la quarta volta campione del Mondo e, all'Olympiastadion di Berlino, Zidane chiudeva nel peggiore dei modi la propria gloriosa carriera, venendo espulso per una testata al petto di Materazzi.

Un post condiviso da Marco Materazzi (@iomatrix23) in data: Feb 9, 2018 at 4:05 PST

12 anni dopo, l'ex difensore dell'Inter non ha dimenticato. Tanto che su Instagram ha postato un'immagine che lo ritrae davanti a un'opera d'arte particolare: la sua sagoma - con tanto di Coppa del Mondo tra le mani, a ricordare il trionfatore di quella sera - e quella di Zidane nel momento esatto dello scontro.

Uno scontro che, come detto, è entrato dritto nella storia del calcio. Mentre sono cronaca le difficoltà di Zidane, che deve superare l'ostacolo PSG per dare un senso alla stagione del Real. Con uno sgradito Materazzi a sprigionare energia negativa nei suoi confronti.