Massimo, l'unico tifoso del Genoa all'Olimpico: "Mi sentivo un pazzo"

Residente a Lecce, non è stato toccato dal divieto di trasferta per i liguri e ha tifato da solo il Genoa all'Olimpico: "Esperienza strana".

Non è inusuale farsi un lungo o lunghissimo viaggio per seguire la propria squadra in trasferta. Lo è, al contrario, se chi lo fa è l'unico, in quanto il settore destinato alla tifoseria ospite è chiuso. Come Massimo Limoncelli, sostenitore del Genoa.

Residente a Lecce, ieri è partito in macchina verso Roma ed è andato all'Olimpico, dove ha seguito in beata solitudine la gara degli uomini di Ballardini: era circondato da posti vuoti, perché "per i residenti in Liguria non è stata accordata la possibilità di acquistare i biglietti", come stabilito qualche giorno prima dall'Osservatorio per le Manifestazioni Sportive.

Lui, come detto, non risiede in Liguria ma in Puglia, e dunque ha potuto tranquillamente acquistarsi il proprio biglietto e partire verso la Capitale. Una tirata mica male alla volta di un deserto di seggiolini: quasi 600 chilometri all'andata, altrettanti al ritorno. Totale: 1200.

"Avere un settore tutto per sé è un’esperienza strana - dice Massimo, intervistato dal portale rossoblù 'pianetagenoa1893.net' - sembra quasi di non essere in trasferta o essere un pazzo perché ti ritrovi a commentare da solo le azioni del Genoa. I gentilissimi addetti della Roma, gli unici che si sono presentati, mi hanno chiesto se volevo spostarmi in un settore più comodo ma ho preferito restare tra ‘gli ospiti’".

E dire che Massimo non si sarebbe aspettato di ritrovarsi solo soletto nel settore ospiti: "Pensavo che fosse presente una ventina di genoani non residenti in Liguria", confessa. Niente da fare: nessuno, evidentemente, ha avuto la voglia o il coraggio di sobbarcarsi una trasferta in solitaria come ha fatto lui.