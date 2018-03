Marotta 'vota' Italia: "Zoccolo Juventus è italiano, continueremo così"

Giuseppe Marotta parla a 10 anni di distanza dall'ultima gara tutta 'italiana': "Difficile che riaccada, prima non c'era la corsa allo straniero".

Dieci anni fa esatti, il 25 marzo 2008, si giocò l'ultima partita di Serie A con 22 italiani in campo: fu un Empoli-Sampdoria 0-2, con in campo anche un giovanissimo Marchisio tra le file della squadra toscana.

L'ad della Sampdoria era Giuseppe Marotta che ora ricopre lo stesso ruolo alla Juventus. Intervistato da 'La Stampa', il dirigente bianconero ha ripercorso quegli anni, così diversi rispetto a quelli attuali: "All’epoca, specie per le società di medio-bassa classifica, la ricerca dello straniero era rara. Si è esasperata nel decennio successivo perché è diminuita la qualità dei giovani italiani e, soprattutto, perché anche i club minori si sono attrezzati con attività di scouting internazionale: la selezione è più ampia e aumenta l’opportunità di trovare giocatori a prezzi congrui".

Una partita come Empoli-Sampdoria è merce rarissima nel calcio attuale e non è affatto semplice che possa esserci un altro esempio del genere: "Difficile. È il riflesso della globalizzazione. I rapporti con l’estero sono cambiati, come le strategie: qualche anno fa era inimmaginabile un calciatore con il palmares di Sagna al Benevento. Però...".

"Gli stranieri sono importanti, le grandi società in particolare importano fuoriclasse per vincere, ma far giocare degli italiani dà un grande senso di appartenenza: il ciclo della Juventus è coinciso con uno zoccolo duro italiano e uno dei nostri obiettivi è non disperdere questo patrimonio".

Non tutto è completamente perduto però: "Va migliorato il concetto di formazione, è fondamentale investire su tecnici preparati. Il tutto senza temere gli stranieri. Anzi, uno degli aspetti limitanti è la naturalizzazione dei giovani con radici in altri Paesi, diffusa altrove. Dobbiamo riguadagnare terreno rispetto a nazioni e Nazionali cresciute di valore in questo decennio: pensate che in Europa, dal giorno in cui si giocò quella partita, tra i nostri club ha vinto solo l’Inter. Prima eravamo abituati a primeggiare".