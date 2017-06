Marotta torna su Juventus-Real: "Lite Dybala-Bonucci? Non è vero"

Marotta smentisce il presunto diverbio tra Dybala e Bonucci nell'intervallo della finale di Champions tra Juventus e Real Madrid: "Nessuna tensione".

'Flirt' con Donnarumma, strategie di mercato ma non solo. Beppe Marotta svaria a tutto campo, l'ultimo tasto toccato riguarda la finale di Cardiff dove la Juventus per l'ennesima volta ha visto svanire il sogno Champions.

Negli ultimi giorni si è sparsa la voce di una presunta lite tra Leonardo Bonucci e Paulo Dybala durante l'intervallo del match col Real Madrid, scenario questo prontamente escluso dal dg bianconero attraverso la 'Gazzetta dello Sport'.

"Smentisco nel modo più assoluto, nessuna tensione fra i giocatori - assicura Marotta - Allegri dava sicurezza a tutti, io ero presente e posso testimoniare che non è successo nulla. Dybala non ha mantenuto le aspettative? Era la sua prima finale e vale la frase di Mandela: “Non perdo mai, vinco o imparo”. Tutti hanno imparato qualcosa. Bonucci-Barzagli? Ma no, loro sono amici".

Nonostante il ko rimediato in Galles, il dirigente della Juve tiene alta l'asticella: "Il risultato di una finale non è il valore assoluto di una stagione che invece è stata una delle annate più straordinarie della storia della Juventus. Gli ultimi anni di Champions hanno comunque detto che la vera antagonista di un club come il Real che ha dato continuità, con un fatturato più elevato, che oggi ha la squadra più forte del mondo, è la Juve".

E guai a pensare ad una squadra 'svuotata': "Gli stimoli ci sono e ci saranno: sicuro. Si parte per vincere, è nel nostro DNA. Vorrei che si arrivasse a un campionato a 18 squadre, per migliorare qualità delle squadre e collaborazione col Team Italia. Se baratterei il settimo scudetto con la Champions? No, ma la Champions è uno degli obiettivi che vogliamo. Le concorrenti di serie A stanno migliorando? Bene: più forte è l’avversario più è bello batterlo". Firmato Marotta.