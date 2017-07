Mai alla Juventus? Bernardeschi lasciò sempre la porta aperta: "Difficile..."

Bernardeschi non hai mai giurato fedeltà al 100% alla Fiorentina, evitando di lasciarsi andare a quei tre paroloni: mai alla Juventus.

Non è il trasferimento più costoso dell'estate italiana, ma comunque uno importantissimo. Federico Bernardeschi lascia la Fiorentina e approda alla Juventus, con la quale ha firmato un contratto fino al 2022. Tanti tifosi viola vedevano in lui il nuovo Antognoni, la bandiera degli anni 2000: niente di più lontano dalla realtà.

Inutile sbandierare ancora una volta il concetto della bandiere (sì, con gioco di parole): semplicemente volenti o nolenti, sempre meno giocatori si legano ad una squadra per otto, dieci, quindici anni. Una minoranza di cui non fa più parte ad esempio Bonucci, lui sì l'acquisto più costoso in Italia in questo calciomercato 2017.

Bernardeschi a più volte evidenziato di poter diventare una bandiera della Juventus, tuttavia senza mai dare per certo una sua infinita permanenza alla Juventus. Devastante a Crotone, in Serie B, nell'estate 2014 era tornato alla Fiorentina, con la quale si era messo in mostra, però, solamente nel 2015.

La Juventus lo segue comunque dal 2014, fino all'ufficiale trasferimento del 2017. Nel dicembre del 2015 Bernardeschi, alla secca domanda sull'interesse bianconero dell'estate precedente, non chiuse completamente le porte: "Dopo 11 anni di Fiorentina nel settore giovanile ce l’avrei fatta a vestire la maglia bianconera? Sarebbe stato difficile...".

In mezzo si erano interessati Real Madrid, Barcellona, Inter e compagnia. Con la Juventus sempre nell'ombra e pronta a colpire. E dire che Bernardeschi aveva le idee chiare: "Chi sogno di battere? I bianconeri, del resto l'abbiamo già fatto...".

Nel febbraio 2017 i tifosi della Fiorentina credono sia impossibile vedere Bernardeschi alla Juventus: consapevole dell'importanza della rivalità con i bianconeri, a margine del Torneo di Viareggio in cui era invitato come ospite, l'ex numero 10 della Viola aveva detto no al sindaco della città toscana Giorgio Del Ghingaro intenzionato ad immortalarsi col calciatore mostrando la sciarpa di Madama.

Ok un possibile desiderio di trasferimento alla Juventus, ma il rispetto per i tifosi della Fiorentina prima di tutto. Alla fine il giocatore, durante questa calda estate 2017, è uscito allo scoperto: "Madama? A chi non piacerebbe...". Qui si spezza l'amore tra i fans toscani e il classe 1994 di Carrara. Che non hai mai giurato fedeltà al 100% alla Fiorentina, evitando di lasciarsi andare a quei tre paroloni: mai alla Juventus.

"Ho sempre sognato di essere bandiera della Fiorentina, anche se non è facile. E’ cambiato tutto il mondo del calcio ma diventare la bandiera di Firenze è un sogno. Spero davvero ma vedremo soltanto alla fine se tutti sorrideremo". I sogni si possono cambiare, così come i sorrisi: ora come ora sorridono i tifosi della Juventus e Bernardeschi. Lo faranno anche quelli della Fiorentina una volta voltata pagina.