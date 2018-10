Magnanelli sicuro: "Non baratterei la mia bici per 1' al Milan"

Magnanelli si racconta ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport': "Arrivare in allenamento in bici non ha prezzo, non la cambierei con nulla".

Dal 2005 veste la maglia del Sassuolo, con il quale ha giocato dalla C2 fino alla Serie A. Francesco Magnanelli è una vera e propria bandiera neroverde ed ha rinnovato anche recentemente il suo contratto.

Oggi alla 'Gazzetta dello Sport' racconta qualche episodio interessante della sua carriera, ma mostra anche il suo carattere. Ad esempio: "Arrivare all’allenamento in bici non ha prezzo. Come non lo ha stare qui, da 14 anni: perché è bello fare ciò che ti piace, come quando torni a casa e hai organizzato una grigliata con gli amici".

"Sono affezionato alla mia bici. Non la baretterei con un minuto in maglia-Milan, la mia squadra del cuore. Non si tocca. Cosa darei per 1’ in Champions? La bici no. Per il resto...".

Poi Magnanelli parla anche dei suoi vecchi allenatori (ma anche di quello attuale): "In pole-position, Allegri, capacità gestionali ultra. Ma non è che studia per essere così. Lo è. È sempre stato dieci anni avanti a tutti. Poi Di Francesco, sul campo è quello che mi ha insegnato di più. De Zerbi è da scoprire ma mi ha già conquistato. Poi Pioli, spessore umano enorme e negli ultimi anni è cresciuto tatticamente".