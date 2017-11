Lucescu bacchetta Calhanoglu: "Il suo problema al Milan è stato scegliere il numero 10"

Da Ct della Turchia, Mircea Lucescu conosce bene Hakan Calhanoglu: "Il suo problema al Milan è stato scegliere il numero 10, lui è un 8...".

A 72 anni Mircea Lucescu è ancora al top, come dimostra la sua nomina nell'agosto scorso a Ct della Turchia, dopo la stagione allo Zenit che aveva seguito la lunga e proficua avventura sulla panchina dello Shakhtar Donetsk.

Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'ex tecnico di Brescia e Inter esalta il lavoro di Luciano Spalletti in nerazzurro: "Sapevo che avrebbe fatto bene, è uno che segue la sua strada e non devia. Sa dare fiducia ai giocatori e soprattutto sa farsi ascoltare. Il problema coi calciatori è che spesso non ascoltano, ma lui ripete le cose finché non ti entrano in testa, che tu lo voglia o no. Ci siamo affrontati tante volte quando era allo Zenit, nelle soste dell’inverno russo e ucraino c’erano solo 2-3 squadre di alto livello con cui fare amichevoli. Loro e il Cska...".

Lucescu si sofferma poi sull'adattamento non facile del milanista Calhaloglu al campionato italiano: "Il suo problema è stato scegliere il numero 10: lui è un 8, voi italiani quando vedete il 10 vi aspettate sempre Platini. Ricordo i discorsi su Del Piero 9 e mezzo, figuriamoci Hakan... Era perfetto per la Bundesliga, dove poteva sfruttare grandi spazi, ma in Italia contro le difese chiuse non ha la giocata per cavarsela nello stretto. Però ha qualità. E non lo aiuta la squadra. Tutti nuovi: giocano male, vedo confusione".

il Ct della Turchia ha una bacchettata anche per il romanista Under: "È andato all’estero troppo presto". A Di Francesco il compito di far ricredere Lucescu.