Lucas Perez è del West Ham: ufficiale l'arrivo dall'Arsenal

Protagonista quasi assoluto di un mercato di Premier League stranamente in tono minore, almeno per quanto riguarda le big, il West Ham mette a segno un colpo anche all'ultimo giorno: è ufficiale l'arrivo dall'Arsenal di Lucas Perez.

Il mancino spagnolo, tornato a Londra dal prestito al Deportivo La Coruña, approda alla corte di Pellegrini a titolo definitivo. Non comunicata dal West Ham la cifra del trasferimento, che dovrebbe comunque aggirarsi attorno ai 5 milioni di sterline (circa 5 milioni e mezzo di euro).

We are delighted to announce the signing of striker Lucas Perez from Arsenal! #WelcomeLucashttps://t.co/82EqdU3lYF — West Ham United (@WestHamUtd) 9 agosto 2018