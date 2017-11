Lucas Leiva padrone alla Lazio: Biglia è già dimenticato

Lucas Leiva, arrivato tra molti dubbi dopo tante panchine al Liverpool, ha sostituito al meglio l'argentino Biglia nel centrocampo della Lazio.

Non solo Ciro Immobile. Nella Lazio terza in campionato e prima italiana a qualificarsi per i sedicesimi di Europa League brilla anche un giocatore fin troppo poco reclamizzato.

Stiamo parlando di Lucas Leiva, arrivato tra lo scetticismo generale dal Liverpool per soli 5,5 milioni di euro col compito non facile di sostituire Lucas Biglia in campo e nel cuore dei tifosi biancocelesti.

I fatti però finora danno ragione alla mossa della coppia Lotito-Tare, capace di regalare a Simone Inzaghi il metronomo necessario per continuare a fare girare il motore della Lazio.

Lucas Leiva infatti ha già collezionato 13 presenze in tutte le competizioni, risultando spesso se non sempre tra i migliori in campo. Il tutto mentre l'ex Biglia fatica maledettamente a integrarsi nel Milan.

Una bella rivincita insomma per gli uomini mercato della Lazio, troppo spesso criticati nonostante le molte intuizioni degli ultimi anni: da De Vrij a Milinkovic Savic, da Luis Alberto a Immobile.

E proprio alla storia di Luis Alberto somiglia parecchio quella di Lucas Leiva, anche lui reduce da qualche panchina di troppo al Liverpool e letteralmente rinato a Roma. Sponda biancoceleste, ovviamente. L'ennesima scommesa vinta dalla Lazio di Lotito e Tare.