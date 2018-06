Lo Stadium non perdona Bonucci: unico fischiato dell'Italia

Grandi applausi per Balotelli e Insigne in maglia Italia all'Allianz Stadium, casa della Juventus. Meno calore per Bonucci, pesa il passaggio al Milan

Alla vigilia di Italia-Olanda all'Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus, si temeva per una possibile accoglienza negativa per il capitano di serata Lorenzo Insigne, per via di quella battuta sui bianconeri "abituati a perdere le finali".

Ed invece l'attaccante del Napoli è stato calorosamente applaudito dai tifosi sugli spalti, così come Mario Balotelli, annunciato come 'Super Mario' dallo speaker, E anche il torinista Belotti si è preso la sua razione di incoraggiamenti 'trasversali'.

Ma un'eccezione c'è stata, una sola. Al suo ingresso in campo nel secondo tempo, Leonardo Bonucci ha ricevuto sia la fascia di capitano da Insigne che una bordata di fischi dal suo ex pubblico juventino. Che il trasferimento al Milan dell'estate scorsa non lo riesce davvero a mandare giù.

Il record dell'applausometro lo avrebbe comunque fatto segnare sicuramente Gigi Buffon, la cui assenza viene commentata così da Roberto Fabbricini, commissario della Federcalcio: "Mancata festa d'addio alla Nazionale? Gigi ha deciso di continuare a giocare e quindi non c’era motivo di celebrare nulla. D’altronde, la sede di Torino era stata scelta perché in questa città è stata fondata la Federazione, di cui stiamo celebrando i 120 anni".