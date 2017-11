Lo scoop di calciomercato di Moggi: "Barella è della Juventus"

Ospite a un programma televisivo, l'ex dg della Juventus Luciano Moggi sgancia la bomba. Ma aveva detto lo stesso anche di Keita...

Colpo in vista? Per il momento no, ma qualcosa, forse, sta bollendo in pentola. E il primo ad esserne convinto è Luciano Moggi, che sgancia la bomba: la Juventus si è già assicurata Nicolò Barella.

L'ex direttore generale dei bianconeri, ospite del programma 'Linea diretta' di 7Gold, si è esposto in maniera piuttosto pesante sul futuro del gioiellino del Cagliari, attualmente impegnato con la nazionale Under 21 e seguito con particolare attenzione da tante big di A: "Vogliamo dirla tutta? Barella è già della Juventus".

Verità? Boutade? Al momento tutto tace. Anche se va ricordato come, a luglio, lo stesso Moggi avesse parlato con gli stessi termini di Keita Balde, affermando: "Ha già firmato per la Juventus". Solo poche settimane più tardi il senegalese si sarebbe invece trasferito al Monaco.

Negli scorsi giorni proprio Barella, dal ritiro dell'Under 21, aveva lasciato da parte la questione mercato: "In questo momento non ci penso: sono un tifoso del Cagliari e mi sento molto legato a quest'isola".

Proseguendo su questa strada, tra le belle prestazioni con la maglia rossoblù e la recente convocazione con la nazionale maggiore dell'Italia, il suo nome è destinato a circolare con sempre maggiore frequenza sui tavoli delle trattative. Anche su quello della Juventus.