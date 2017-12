Llorente ritrova la Juventus: lo spagnolo non l'ha mai lasciata... su WhatsApp!

Fernando Llorente tornerà per la prima volta allo 'Stadium' da avversario, ma su WhatsApp fa ancora parte del gruppo Juventus.

Certi amori non finiscono, neppure dopo anni e a chilometri di distanza. Questo sembra il caso di Fernando Llorente che, nonostante dopo l'addio alla Juventus abbia già cambiato tre squadre, è rimasto legatissimo ai colori bianconeri.

Tanto che, secondo quanto riporta 'Tuttosport', l'attaccante spagnolo fa ancora parte del gruppo WhatsApp utilizzato dai giocatori della Juventus per comunicare tra loro.

D'altronde Llorente è rimasto in ottimi rapporti con gli ex compagni , come dimostrano le vacanze trascorse spesso insieme a Marchisio e Lichtsteiner con rispettive famiglie al seguito.

Ecco perchè l'incrocio degli ottavi di Champions tra Juventus e Tottenham sarà una sorta di Derby del cuore per Llorente che, ai tempi del Siviglia, saltò la gara dello 'Stadium' causa infortunio e dunque il prossimo 13 febbraio tornerà per la prima volta nella sua vecchia casa da avversario.

I tifosi della Juventus, nonostante il goal realizzato da Llorente a Siviglia due anni fa e che condannò i bianconeri al secondo posto nel girone di Champions, dal canto loro non hanno mai dimenticato Llorente che nei due anni a Torino si è sempre comportato da professionista esemplare risultando a suo modo decisivo sia nell'ultimo anno di Conte che nel primo di Allegri.

Facile capire quindi come il 13 febbraio sia una data già segnata in rosso sul calendario di entrambe le parti. Certi amori non finiscono. Llorente e la Juventus sono solo l'ultimo esempio.