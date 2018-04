Liverpool-Roma in chiaro in tv: diretta su Canale 5

10:42 Condividi Chiudi

L'andata delle semifinali di Champions League tra Liverpool e Roma sarà visibile in chiaro: giallorossi a caccia della storia.

Non solo gli abbonati a Mediaset Premium, ma chiunque abbia a disposizione un televisore, un tablet, uno smartphone o un pc potrà assistere a Liverpool-Roma, storica semifinale d'andata della Champions League 2017/2018: giallorossi a caccia della rivincita e della leggenda.

Liverpool-Roma sarà infatti trasmessa in chiaro su Canale 5 martedì 24 aprile alle 20:45: dopo la fantastica e clamorosa rimonta contro il Barcellona, la squadra di Di Francesco cerca di raggiungere la finale di Champions League/Coppa dei Campioni per la seconda volta nella sua storia.

La sfida contro il Liverpool non vale solo la finalissima di Kiev, ma anche come rivincita dopo la finale persa nel 1984 proprio all'Olimpico: in più di fronte alla Roma ci sarà quel Salah venduto da Monchi meno di un anno fa ai Reds. Dove è diventato marcatore infallibile, autore di 30 goal in Premier.

Oltre a Canale 5, Liverpool-Roma sarà disponibile sullo stesso sito del canale, nonchè sul sito ufficiale di Sport Mediaset e naturalmente su Premium Sport per gli abbonati. Infine su Premium Play per i fruitori del servizio streaming.

Il Liverpool dovrà fare a meno dell'infortunato Matip e probabilmente dell'altro centrale Lovren: pronto Klavan, così come Gomez, appena tornato a disposizione. In attacco ci sarà il tridente delle meraviglie Salah-Firmino-Manè, con Oxlade-Chamberlain pronto ad inserirsi.