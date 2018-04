Liverpool-Roma, il precedente non aiuta: nel 2002 giallorossi ko

08:39 Condividi Chiudi

L'ultima sfida tra Liverpool e Roma non è benaugurante per i giallorossi: ad Anfield, il 19 marzo 2002, finì 2-0 per i Reds.

L’ultimo incontro ufficiale tra Liverpool e Roma risale al 19 marzo del 2002 ed è un precedente tutt’altro che benaugurante per la squadra giallorossa.

I giallorossi, freschi di Scudetto e all’epoca giudati da Fabio Capello, lasciarono ‘Anfield’ sconfitti per 2-0 in una gara nella quale sarebbe bastato un punto per superare la seconda fase a giorni ed accedere ai quarti di finale della manifestazione che sarebbe poi vinta dal Real Madrid grazie all’eurogoal di Zidane in finale con il Bayer Leverkusen.

A dirla tutta, alla Roma sarebbero bastati due punti nelle ultime due gare ma il clamoroso pareggio interno con il Galatasaray aveva reso necessario per Totti e compagni conquistare un punto ad Anfield.

Quella fu una serata storta sotto ogni punto di vista e la Roma, ancora in corsa per lo Scudetto, abbandonò la Champions League tra i rimpianti. Una gara in salita sin da subito, sin da quando Assunçao atterra ingenuamente Murphy in area di rigore e Litmanen, con freddezza finlandese, spiazza Antonioli e porta il Liverpool in vantaggio.

Da quel momento, la Roma sembra stordita: Totti ha una buona palla-goal ad inizio ripresa ma viene murato, Capello manda in campo anche Montella, Delvecchio e Cassano per provare ad acciuffare il pari ma ad andare in goal è il Liverpool con una zuccata di Emil Heskey, che sovrasta di testa Aldair e manda i ‘Reds’ ai quarti di finale.



IL TABELLINO

LIVERPOOL-ROMA 2-0

MARCATORI: 7’ Litmanen su rigore, 64’ Heskey

LIVERPOOL (4-4-2): Dudek; Abel Xavier, Henchoz, Hyyppia, Carragher; Smicer (90’ McAllister), Murphy, Gerrard, Riise; Litmanen (88’ Biscan), Heskey. (Arphexad, Diomede, Wright, Baros). Allenatore: Houllier.

ROMA (3-5-2): Antonioli; Panucci, Samuel, Aldair; Tommasi, Assuncao (70’ Cassano), Emerson, Lima (46’ Delvecchio), Candela; Totti, Batistuta (46’ Montella). (Pelizzoli, Zebina, Zago, Guigou). Allenatore: Capello.