Liverpool-Roma, guaio per Klopp: Lovren ko, Reds in ansia

Klopp non può contare sul titolare Matip, ma potrebbe dover rinunciare anche a Lovren, ko contro il Bournemouth: "Spero non sia una lesione".

Brutte notizie per Jurgen Klopp e il Liverpool. Già alle prese con gli infortuni di Matip ed Emre Can, che salteranno sicuramente le gare contro la Roma di Champions League, i Reds potrebbero dover rinunciare anche ad un altro titolarissimo, ovvero l'altro centrale Dejan Lovren.

Lovren è infatti finito ko nel match di Premier League contro il Bournemouth: vittoria netta con il solito trio Manè-Salah-Firmino, ma infortunio per il difensore croato a dieci minuti dalla fine. L'ex Southampton ha abbandonato il campo sostituito da Klavan e in giornata si sottoporrà agli accertamenti di rito.

"Spero sia solo una leggera botta e non una lesione o uno stiramento. Non ne ho idea, ma Dejan stava zoppicando" ha evidenziato Klopp dopo la vittoria contro il Bournemouth.

La sfida con la Roma si avvicina, lontana oramai una sola settimana e Klopp come detto deve già fare i conti con l'infortunio di Matip, uno dei centrali titolari che dovrà stare fermo per tutto il resto della stagione per un problema alla coscia rimediato qualche settimana fa. Nonchè dell'altro difensore Gomez.

Senza Matip la coppia Van Dijk-Lovren ha fatto grandi cose, ma senza il giocatore croato Klopp dovrebbe mischiare nuovamente le carte in vista dell'andata di Champions League contro il Monaco. A centrocampo non ci sarà Emre Can, anch'esso ko per il resto della stagione.

Se Lovren non dovesse recuperare, Klopp schiererà il consueto 4-3-3 con Van Dijk e Klavan, quest'ultimo messo da parte proprio dopo l'ingaggio del giocatore olandese dal Southampton: il 32enne estone ha già giocato diverse gare nell'attuale Champions, compresi i minuti finali contro il City.