Liverpool innamorato di Salah: stipendio raddoppiato

Salah potrebbe presto guadagnare dieci milioni dopo i 36 goal segnati fin qui: eppure Alexis Sanchez guadagna il doppio.

Sbaglia troppi goal, è sì veloce ma non ha l'istinto da attaccante. Questo si diceva di Mohamed Salah ai tempi della Roma, ai tempi della Fiorentina. Dove sì fece benissimo, sbagliando però più reti del dovuto. Tutti idubbi sull'egiziano sono però scomparsi a Liverpool, dove fin qui l'ex Chelsea ha messo a segno 36 reti.

Uno score incredibile per Salah, che ha praticamente raddoppiato il suo massimo score, tra l'altro ottenuto la scorsa stagione con la Roma: da 19 a 36, con due mesi di gare ufficiali ancora da giocare. Ora il Liverpool lo valuta 200 milioni ed è pronto a raddoppiargli lo stipendio.

Acquistato in estate, Salah aveva firmato un quadriennale da circa 400.000 euro al mese. Nulla in confronto al futuro: consapevole degli occhi di Real e Barcellona puntati sull'egiziano, il Liverpool sembra sul punto, secondo i media inglesi, di raddoppiare lo stipendio del classe '92.

Lo stipendio annuale arriverebbe così a più di dieci milioni e farebbe entrare Salah nella top ten di Premier League: nulla in confronto a quello percepito da Alexis Sanchez, che dopo il suo passaggio al Manchester United guadagna qualcosa come 19 milioni annui.

Una enorme differenza, considerando che dal suo arrivo a Manchester il Niño Maravilla ha messo a segno appena un goal, mentre il resto delle reti stagionali sono arrivate dalla prima parte di stagione disputata con l'Arsenal. Il Liverpool non ha comunque intenzione di spingersi oltre e raddoppiare lo stipendio di Salah rapprsenterebbe comunque un gran segnale per l'egiziano e il suo entourage.

Oltre ai 36 segnati nelle varie competizioni giocate col Liverpool, Salah ha trovato il goal anche nella prima sfida del 2018 giocata con la maglia della Nazionale egiziana: il simbolo del paese nordafricano spera di guidare la rappresentativa di Cuper anche al Mondiale. Ma prima c'è una Champions da inseguire, anche per, non prendiamoci in giro, poter guadagnare decisamente di più.