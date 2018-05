Liverpool, i convocati per Roma: Mané ha recuperato

11:39 Condividi Chiudi

Sadio Mané fa regolarmente parte dell'elenco dei convocati di Klopp, così come Lallana. L'unico assente, oltre a Chamberlain e Çan, è Gomez.

Sadio Mané c'è. Dopo aver saltato la gara di campionato contro lo Stoke City e aver preoccupato l'ambiente Liverpool, l'attaccante senegalese fa regolarmente parte della truppa che, domani sera, proverà a strappare la finale di Champions League.

Mané è stato convocato per il ritorno contro la Roma, nel quale ai Reds 'basterà' anche perdere per 2-0 per passare il turno e approdare a Kiev. Un problema fisico lo aveva estromesso dal match del campionato, ma lo stesso Klopp si era mostrato sicuro: "Oggi non ha giocato, quindi mercoledì ci sarà". E così è.

Del gruppo dei 23 convocati fa parte anche Adam Lallana, pure lui out contro lo Stoke a causa di un problema a un ginocchio. L'unico assente, oltre Oxlade-Chamberlain ed Emre Çan, è una riserva: Joe Gomez, che sabato ha rimediato un infotunio a una caviglia.

L'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Mignolet, Karius, Ward

DIFENSORI: Clyne, van Dijk, Lovren, Klavan, Moreno, Masterson, Robertson, Jones, Alexander-Arnold

CENTROCAMPISTI: Wijnaldum, Henderson, Lallana, Camacho, Woodburn, Milner

ATTACCANTI: Salah, Firmino, Mané, Ings, Solanke