Roma-Liverpool, Klopp annuncia: "Manè ci sarà"

Sadio Mané non ha preso parte alla sfida di campionato contro lo Stoke City, ma Klopp assicura: "Contro la Roma ci sarà".

Dopo il 5-2 di Anfield la Roma è chiamata ad un'altra impresa nella semifinale di ritorno di Champions League: all'Olimpico Klopp potrà contare su Sadio Mané , uscito malconcio dalla sfida contro i giallorossi.

In conferenza stampa l'allenatore del Liverpool aveva tranquillizzato i propri tifosi ieri sulle condizioni dell'attaccante senegalese: " Un piccolo problemino ce l’ha, ma non è nulla di grave. Può recuperare anche per domani".

E, nonostante non abbia partecipato alla partita casalinga di Premier League contro lo Stoke City pareggiata dai Reds 0-0 , il tecnico tedesco nel dopopartita ha confermato: "Oggi non ha giocato, quindi mercoledì ci sarà".

Il veloce attaccante non è andato neanche in panchina, ma lo staff Reds lo ha recuperato per la semifinale di Champions contro la squadra di Di Francesco spazzando via ogni dubbio.