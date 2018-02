Lista UEFA Napoli: presenti Tonelli e Machach

Nella lista UEFA del Napoli per la seconda fase di Europa League, Sarri ha inserito il giovane Machach ed anche Tonelli.

Lorenzo Tonelli e Zinedine Machach. Sono loro le due novità nella lista UEFA del Napoli per l'Europa League: fuori Giaccherini e Maksimovic, ceduti nel mercato di gennaio, dentro il difensore e l'unico acquisto invernale.

Per il resto, i 25 che dovranno sfidare il Lipsia ai sedicesimi ed eventualmente andare avanti nella competizione in cui gli azzurri sono 'retrocessi' dopo aver chiuso terzi il girone di Champions non hanno subito altre variazioni. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Sepe, Rafael, Reina

Difensori: Hysaj, Albiol, Maggio, Koulibaly, Chiriches, Mario Rui, Ghoulam, Tonelli

Centrocampisti: Rog, Zielinski, Allan, Diawara, Hamsik, Jorginho, Machach

Attaccanti: Mertens, Insigne, Callejon, Milik, Ounas.