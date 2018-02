L'Inter ritrova Icardi: col Bologna cerca il goal numero 100 in A

Mauro Icardi dovrebbe tornare in campo per Inter-Bologna e cerca il goal numero 100 in Serie A, non va a segno dalla trasferta di Firenze.

L'Inter ha bisogno di Mauro Icardi, Mauro Icardi ha bisogno di un goal. Dopo l'assenza forzata contro il Crotone causa infortunio l'argentino dovrebbe tornare regolarmente a disposizione di Spalletti per la sfida di domenica prossima contro il Bologna.

Quando peraltro, come detto, a Icardi servirebbe un goal per entrare ufficialmente nel club dei bomber 'centenari' in Serie A. Un club ristretto del quale tra gli attaccanti ancora in attività fanno parte solo Pazzini, Gilardino, Higuain, Quagliarella e Pellissier. Al momento il capitano nerazzurro, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', è fermo a quota 99: 10 con la maglia della Sampdoria e ben 89 con l'Inter.

D'altronde trovare la via del goal non è mai stato un problema per Icardi, a differenza di quanto accade quest'anno all'Inter se si pensa come finora l'argentino abbia firmato ben 18 dei 38 goal segnati nelle prime 23 giornate di campionato dai nerazzurri.

Nerazzurri che peraltro non vincono ormai da più di due mesi e in questo periodo hanno raccolto solo 6 punti in 8 partite, frutto di altrettanti pareggi e due sconfitte contro Udinese e Sassuolo.

Il ritorno di Icardi, e dei suoi goal, sembra insomma più che mai indispensabile per riprendere la corsa Champions con Lazio e Roma scongiurando pure l'eventuale clamorosa rimonta dei cugini del Milan.

Goal quello di Icardi che a dire il vero manca ormai da qualche settimana dato che l'ultimo risale alla trasferta di Firenze, mentre poi l'argentino non l'ha messa dentro nè contro la Roma nè contro la SPAL. Un digiuno lunghissimo per uno come Icardi che infatti fino ad oggi non è mai rimasto per tre partite consecutive senza segnare. Un altro buon motivo per puntare su di lui contro il Bologna, insomma.