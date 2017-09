L'Inter presenta la sua nuova Media House: poliglotta e hi-tech

Il club nerazzurro ha presentato il suo nuovo progetto per la comunicazione, che spazierà dalla TV a progetti di realtà virtuale e aumentata.

Più internazionale (e non potrebbe essere altrimenti), più votata alle nuove tecnologie, più completa: la nuova Inter Media House è stata presentata ad Appiano Gentile presso il Centro Tecnico Suning. Dalla nuova sala stampa è stato annunciato il profondo restyling della comunicazione istituzionale nerazzurra, con tutta una serie di novità.

Si parte con il rebranding del canale tematico, che a 17 anni dalla storica fondazione cambia nome in INTER TV, con un nuovo logo, nuovi studi e nuove tecnologie, ivi compreso il passaggio all'alta definizione. C'è poi il lancio della nuova app, che nelle intenzioni della società vuole "creare un'esperienza sempre più personalizzata ed esclusiva, dalle informazioni sul giocatore preferito a quelle su allenamenti e partite fino al ticketing".

Il concetto chiave, oltre a quello ovvio di "cambiamento", è anche quello "senso di appartenenza", come ribadito dall'AD nerazzurro Alessandro Antonello, che parlando a margine dell'incontro con la stampa ha ribadito la posizione nerazzurra su San Siro: "Quello stadio lo sentiamo come casa nostra. Il discorso è aperto con il Comune di Milano e con il Milan: ci piacerebbe rinnovarlo con un bel progetto".

Sulla possibilità invece di spostare il centro tecnico a Milano, "l'Inter sta cercando una nuova area per il settore giovanile perchè quella attuale non è più sufficiente. I nostri standard sono alti, sul tipo di Manchester City e Real Madrid.E se dovessimo trovare un'area particolarmente adatta, non escludiamo di poter spostare tutto da Appiano Gentile".