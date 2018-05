L'Inter non vuole mollare Icardi: "Faremo di tutto per trattenerlo"

Antonello, amministratore delegato Inter: "Faremo di tutto per trattenere Icardi, è un punto fondamentale del nostro club".

Continuano a susseguirsi le voci che vorrebbero il capitano e simbolo dell'Inter Mauro Icardi, lauretosi capocannoniere della Serie A insieme a Ciro Immobile della Lazio, lontano dal nerazzurro nella stagione 2018-2019.

Sull'argentino è forte l'interessamento da parte della Juventus, che avrebbe intenzione di 'liberarsi' per questo motivo di Gonzalo Higuain, ed anche del Chelsea, vista la clausola rescissoria di 110 milioni di euro valida per l'estero e soprattutto nel momento in cui dovesse esserci Sarri in panchina.

Del futuro del capocannoniere della Serie A ha parlato, a margine dell'evento Report Calcio 2018, l'amministratore delegato Antonello: "E' una pedina fondamentale del nostro club, faremo di tutto per poterlo trattenere. Juventus? Il campionato è appena finito, restiamo calmi. Sappiamo cosa fare, adesso c'è la chiusura dell'anno fiscale, poi ci sarà da pensare agli acquisti".

Icardi a parte, l'obiettivo è quello di creare una squadra che possa essere competitiva anche in Europa, ma nel rispetto del fair-play finanziario. "E' stato importante raggiungere l'obiettivo Champions League sia per motivi economici che per regalare una bella soddisfazione ai nostri tifosi, era il nostro intento sin dall'inizio dello scorso anno. Adesso vogliamo mettere in piedi una squadra che possa essere competitiva in Europa ma sempre nel rispetto delle norme UEFA".