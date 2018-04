L'Inter anti-Juventus: Vecino in mediana, dubbio Candreva-Karamoh

Spalletti vara l'Inter chiamata a fermare la Juventus: difesa tipo, Vecino favorito su Borja Valero, ballottaggio tra Candreva e Karamoh.

Inutile girarci intorno: così come la Juventus, anche l'Inter oggi si gioca una fetta importante di stagione. Lo sa Spalletti, che non lo ha nascosto nemmeno davanti ai microfoni, lo sanno i tifosi nerazzurri che oggi riempiranno San Siro in ogni ordine di posto.

Sgambettare i rivali di sempre in corsa per lo Scudetto sarebbe pur sempre una soddisfazione per i sostenitori interisti che però, principalmente, sono interessati al ritorno in Champions League. E se per ostacolare la Juventus potrebbe bastare anche un pareggio, per conquistare l'agognato quarto posto oggi ad Icardi e compagni serve una vittoria.

Spalletti dovrà fare i conti con l'assenza di Gagliardini, ancora ai box dopo l'infortunio rimediato contro il Cagliari. Un'assenza pesante quella dell'ex atalantino che, sul piano tattico, aveva permesso all'Inter di trovare il proprio assetto ideale componendo con Brozovic un duo perfettamente assortito. Per sostituire Gagliardini c'è in pole position Vecino, favorito su Borja Valero. Difficile immaginare che Spalletti arretri Rafinha nè, tanto meno, che cambi modulo.

Se in difesa il tecnico di Certaldo non ha dubbi (Cancelo-Skriniar-Miranda-D'Ambrosio davanti ad Handanovic è diventato ormai una sorta di cantilena), qualche dubbio in più rimane sulla linea della trequarti.

Perisic è l'unico sicuro di una maglia da titolare alle spalle di Icardi, mentre Rafinha ha quasi il 100% di possibilità di agire come trequartista. A destra, ballottaggio aperto tra Candreva e Karamoh con l'ex Lazio favorito sia per motivi legati all'esperienza sia per ragioni tattiche: il francese, infatti, potrebbe risultare più utile a gara in corso.

Tanti i diffidati in casa Inter (Cancelo, Candreva, D'Ambrosio, Eder, Perisic e Ranocchia), ma oggi non è tempo di fare calcoli: Spalletti manderà in campo l'11 migliore.