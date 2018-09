Lichtsteiner fa i conti con la realtà: "A fine anno potrei anche ritirarmi"

Lichtsteiner: "Nel momento in cui mi dovessi rendere conto a fine stagione di non essere in grado di reggere certi ritmi potrei ritirarmi".

Dopo 7 anni di Juventus e sette Scudetti consecutivi, lo svizzero Lichtsteiner ha deciso di lasciare la Vecchia Signora ed approdare in Premier League con la maglia dell'Arsenal.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Le cose però per l'ex Lazio non stanno andando bene, visto che nelle prime 4 partite di Premier League ha collezionato solamente 55 minuti. Questo il suo commento ai microfoni di Sport.ch, dove confessa di non essere però preoccupato perchè convinto che prima o poi arriverà il suo momento: "Avrei potuto scegliere una squadra nella quale giocare 47 partite su 50, invece la mia scelta è caduta su un club competitivo dove bisogna lottare per una maglia da titolare.

Per me è insolito il ruolo di riserva di Bellerin, ma il fatto di giocare poco al momento non mi disturba. Anche quando sono arrivato alla Juventus non avevo il posto da titolare. Sono comunque sicuro che arriverà il mio momento".

Al ritiro, nonostante si senta ancora bene fisicamente, Lichtsteiner potrebbe anche pensarci alla fine della stagione. "E' chiaro che se a fine stagione dovessi rendermi conto di non essere in grado di mantenere certi livelli potrei anche decidere di ritirarmi sia dalla Svizzera che dalle squadre di club. Anche se i test atletici dicono che ho il fisico di un 28enne".