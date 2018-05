Lichtsteiner a sorpresa: "Non vado al Borussia Dortmund"

Stephan Lichtsteiner dichiara conclusa la trattativa col Borussia: "Non ci siamo accordati". E sulla Cina: "Non ci andrò, non mi servono più soldi".

Sabato sarà il commovente giorno dell'addio alla Juventus di Gigi Buffon, sì, ma è bene non dimenticarsi che un altro eroe dei sette Scudetti, Stephan Lichtsteiner, nella prossima stagione giocherà altrove. Già, ma dove?

L'ipotesi più probabile, fin dal momento in cui il terzino svizzero ha annunciato l'addio al club bianconero, portava alla Germania e in particolare al Borussia Dortmund. Ma, all'edizione online del quotidiano elvetico 'Blick', Lichtsteiner dichiara a sorpresa di considerare chiusa la trattativa col club giallonero.

"Non vado al BvB. Non ci siamo accordati. Non c'è altro da dire al riguardo", le sue parole. Una risposta secca, che indica evidentemente come la pista Dortmund sia praticamente da scartare.

Ancor meno probabile è un approdo in Cina: "Non ci andrò sicuramente - continua Lichsteiner - Non corro dietro ai soldi e guardo anche alla qualità della vita. Mia moglie e i miei figli hanno bisogno di sentirsi bene e in Cina non sarebbe il caso. Non ho bisogno di più soldi".

Intanto, in attesa di capire quale maglia vestirà Lichtsteiner il prossimo anno, sabato sarà il momento del commiato anche per lui. Uno dei primi a sposare il progetto di Antonio Conte nel 2011, quando la Juventus era reduce da due deludenti settimi posti in campionato, e autore del primo goal bianconero nel nuovo Stadium. Altri tempi.