L'Empoli si gode Caputo e Donnarumma: 39 goal in due

L'Empoli corre a grandi passi verso la Serie A, soprattutto grazie al campionato della coppia formata da Ciccio Caputo e Alfredo Donnarumma.

Dopo una sola stagione in Serie B, l'Empoli sembra fortemente intenzionato a tornare presto in A. Il campionato della squadra toscana al momento è da incorniciare: guida la classifica a quota 60 punti, con 5 di vantaggio sul Frosinone ed una partita addirittura da recuperare.

L'Empoli ha svoltato definitivamente quando in panchina è arrivato Andreazzoli (ex Roma nel 2013, ricordate?), migliorando il ruolino del suo predecessore Vivarini. Ma in tutta la stagione dei toscani c'è sempre stata una costante, senza nessuna interruzione: i goal della coppia d'attacco formata da Ciccio Caputo e Alfredo Donnarumma, due che conoscono alla perfezione la serie cadetta.

Ciccio Caputo, classe 1987, è il capocannoniere del campionato con 21 goal all'attivo. Non ha mai calcato i campi della Serie A. Ci andò vicino nel 2008/2009, quando con il Bari fu uno dei protagonisti della promozione, prima di essere mandato in prestito alla Salernitana nella stagione seguente. Adesso non vuole perdere questo treno a nessun costo.

Alfredo Donnarumma, classe 1990, è il vice-capocannoniere del campionato con 18 goal all'attivo. Nemmeno lui ha mai giocato in Serie A, mettendosi in mostra al grande pubblico soprattutto nelle ultime due stagioni con la maglia della Salernitana (passato in comune con il suo compagno di reparto).

Anche nella gara odierna contro il Pescara, ci ha pensato Donnarumma a consegnare la vittoria all'Empoli, con assist del collega Caputo. Una coppia da 39 goal complessivi. Tanto per far capire l'importanza del dato, usando le dovute proporzioni e precauzioni, Dybala e Higuain sono a quota 32.

Nel 4-3-1-2 standard dell'Empoli, Caputo e Donnarumma sono la coppia inamovibile, gli autentici trascinatori di tutta la squadra. Insomma, se la formazione di Andreazzoli riuscirà a risalire in Serie A sopo solo una stagione, il merito sarà soprattutto di quella premiata ditta lì davanti.