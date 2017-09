Leandrinho il sostituto di Milik? L'agente: "Lui è una prima punta vera"

L'agente di Leandrinho, Joao Santos, propone il talento brasiliano per sostituire Milik: "Dimostrerà all'allenatore che è pronto".

Il nuovo grave infortunio occorso ad Arkadiusz Milik, rischia di creare non pochi problemi in casa Napoli. Sarri infatti, non solo dovrà rinunciare nei prossimi mesi ad un giocatore di elevato spessore, ma dovrà anche fare a meno di quella che era la primissima alternativa in attacco a Dries Mertens.

Fin dalle prime ore successive al problema al ginocchio destro che ha colpito il bomber polacco, in molti si sono iniziati a chiedere chi avesse le caratteristiche per sostituirlo degnamente. Il Napoli potrebbe pensare di intervenire puntando su giocatori svincolati, oppure Sarri potrebbe optare, in caso di necessità, su un Callejon adattato nel ruolo di prima punta.

Eppure il club partenopeo un vero sostituto potrebbe già averlo in rosa: Leandrinho. Approdato nel capoluogo campano nel gennaio del 2017 con la fama di talento dal grandissimo futuro, l’ex gioiello del Ponte Preta sin qui non è ancora riuscito ad esordire con la prima squadra ma ha fatto intravedere ottime cose con la Primavera.

Il suo agente, Joao Santos, intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha spiegato: “E’ prematuro dire che Leandrinho sostituirà Milik, lui però dimostrerà all’allenatore che è pronto. Lui è più una punta che un esterno. A Dimaro non l’abbiamo visto agire da centrale perché il Napoli aveva ancora altri giocatori in quel ruolo, Leandrinho però è una punta vera”.